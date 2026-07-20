Juve, Kalulu via per 50 milioni: c’è la decisione definitiva

Cambia di colpo il futuro del forte centrale francese: ecco cosa sta accadendo in queste ultime ore.
Viene da una stagione particolarmente positiva e anche nella prima uscita estiva è stato tra i migliori, ma a sorpresa Pierre Kalulu potrebbe dire addio alla Juventus nel corso di questa sessione di calciomercato. Il club bianconero considera il francese imprescindibile per gli equilibri tecnico-tattici, ma potrebbe vacillare di fronte a una proposta importante.
Lo riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui la Juve sarebbe infatti entrata nell’ordine di idee di vendere Kalulu in caso di offerta da 50 milioni di euro. Cifra importante ma ampiamente alla portata dei club di Premier League che seguono l’ex Milan: attenzione soprattutto al Manchester United, che non ha mai nascosto il proprio interesse per Kalulu e che nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo per portarlo immediatamente in Inghilterra.