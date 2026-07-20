Juventus, Pellegrino nel mirino: si lavora a uno scambio con Ekhator

La Juventus ha individuato in Mateo Pellegrino l’attaccante giusto da regalare a Luciano Spalletti per la stagione che sta per avere inizio.
Stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto anche il prestito di Jeff Ekhator, giovane attaccante arrivato dal Genoa poche settimane fa.
Classe 2006, Ekhator gode di grande fiducia all’interno dell’ambiente bianconero con la Juventus che, però, sarebbe pronta a cederlo in prestito per un anno per dargli l’opportunità di giocare con maggiore continuità e mettersi in mostra in Serie A. Una carta che i bianconeri potrebbero giocarsi per provare ad aggiudicarsi il cartellino di Pellegrino, primo obiettivo di Spalletti per il reparto avanzato.