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Roma, altro rilancio per Summerville: cifre mostruose

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La società giallorossa sta facendo di tutto per prendere l’esterno del West Ham e della nazionale olandese.

Dopo aver perso Celik che si è trasferito a parametro zero alla Juventus e dopo aver rinnovato i contratti di Mancini e Cristante, la Roma è impegnata adesso a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. L’oggetto dei desideri della società giallorossa ha un nome e un cognome ben precisi: Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville.

Allegri e Gasperini si salutano sorridendo
Gasperini (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato poco fa dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, la Roma sarebbe pronta a inviare una terza offerta ufficiale al West Ham per il cartellino dell’esterno olandese di origini surinamesi classe 2001.

Il club inglese ha rispedito al mittente la proposta superiore ai 45 milioni di euro e, dunque, si attende ora un rilancio molto vicino ai 50 milioni di euro: Gasperini e la Roma vogliono Summerville a tutti i costi e la dirigenza è pronta a uno sforzo economico importante per portarlo immediatamente nella capitale.

 

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