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Allegri non molla Rabiot, è lui il prescelto se parte Anguissa

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Massimiliano Allegri continua a pensare ad Adrien Rabiot per rinforzare il suo Napoli, con il calciatore che a breve si metterà a disposizione di Amorim a Milanello dopo l’avventura ai mondiali con la Francia.

Adrien Rabiot
Adrien Rabiot piace al Napoli per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato durante la scorsa estate per volere proprio del tecnico livornese, Adrien Rabiot si è detto pronto a ripartire dal Milan, anche se, un’eventuale chiamata di Allegri, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista francese classe 1995 sarebbe la prima scelta del Napoli nel caso in cui dovesse partire Anguissa durante questa sessione di calciomercato.

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