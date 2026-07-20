Allegri non molla Rabiot, è lui il prescelto se parte Anguissa

Massimiliano Allegri continua a pensare ad Adrien Rabiot per rinforzare il suo Napoli, con il calciatore che a breve si metterà a disposizione di Amorim a Milanello dopo l’avventura ai mondiali con la Francia.
Arrivato durante la scorsa estate per volere proprio del tecnico livornese, Adrien Rabiot si è detto pronto a ripartire dal Milan, anche se, un’eventuale chiamata di Allegri, potrebbe cambiare le carte in tavola.
Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista francese classe 1995 sarebbe la prima scelta del Napoli nel caso in cui dovesse partire Anguissa durante questa sessione di calciomercato.