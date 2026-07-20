Moise Kean nel mirino del Como, primi contatti con la Fiorentina

Moise Kean è finito nel mirino del Como con i lariani che avrebbero preso i primi contatti con la Fiorentina per assicurarsi il centravanti classe 2000 in estate.

La punta, attualmente in ritiro con i viola per preparare la nuova stagione, sarebbe un obiettivo di Cesc Fabregas che vorrebbe comporre un attacco centrale formato proprio dalla punta della nazionale italiana e da Douvikas.

Al momento ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti con il Como che vuole capire quali siano le richieste dei viola per il cartellino dell’ex punta della Juventus. Nel frattempo la Fiorentina starebbe provando a portare in Serie A Garnacho.