Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Moise Kean nel mirino del Como, primi contatti con la Fiorentina

Foto dell'autore

Moise Kean è finito nel mirino del Como con i lariani che avrebbero preso i primi contatti con la Fiorentina per assicurarsi il centravanti classe 2000 in estate.

Moise Kean
Kean nel mirino del Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

La punta, attualmente in ritiro con i viola per preparare la nuova stagione, sarebbe un obiettivo di Cesc Fabregas che vorrebbe comporre un attacco centrale formato proprio dalla punta della nazionale italiana e da Douvikas.

Al momento ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti con il Como che vuole capire quali siano le richieste dei viola per il cartellino dell’ex punta della Juventus. Nel frattempo la Fiorentina starebbe provando a portare in Serie A Garnacho.

8073

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU