Tutto deciso, Modric prosegue con il Milan: le cifre del contratto

Luka Modric è pronto a proseguire con il Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista che avrebbe trovato l’intesa con il club meneghino per un altro anno in rossonero.

Stando a quanto si legge sul quotidiano sportivo Germanijak, Luka Modric avrebbe trovato l’intesa con il Milan per un contratto annuale da circa 3,5 milioni di euro, di fatto identico a quello sottoscritto un anno fa per arrivare a Milanello.

Un rinforzo importante per il centrocampo con Ruben Amorim che avrà a disposizione uno dei leader tecnici e di spogliatoio del Milan dello scorso anno con il croato che potrebbe dire a breve addio alla sua nazionale. Stando a quanto si legge, infatti, la sua avventura con la nazionale croata potrebbe terminare in occasione della prima partita di Nations League.