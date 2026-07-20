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Tutto deciso, Modric prosegue con il Milan: le cifre del contratto

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Luka Modric è pronto a proseguire con il Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista che avrebbe trovato l’intesa con il club meneghino per un altro anno in rossonero.

Luka Modric
Modric pronto ad annunciare il suo futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto si legge sul quotidiano sportivo Germanijak, Luka Modric avrebbe trovato l’intesa con il Milan per un contratto annuale da circa 3,5 milioni di euro, di fatto identico a quello sottoscritto un anno fa per arrivare a Milanello.

Un rinforzo importante per il centrocampo con Ruben Amorim che avrà a disposizione uno dei leader tecnici e di spogliatoio del Milan dello scorso anno con il croato che potrebbe dire a breve addio alla sua nazionale. Stando a quanto si legge, infatti, la sua avventura con la nazionale croata potrebbe terminare in occasione della prima partita di Nations League.

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