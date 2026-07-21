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Inzaghi ci riprova per Bastoni: 90 milioni per l’Inter | CM

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L’ex allenatore nerazzurro, adesso sulla panchina dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, mette nuovamente nel mirino il pilastro della difesa di Chivu: gli ultimi aggiornamenti

Simone Inzaghi ci riprova. L’ex tecnico dell’Inter bussa nuovamente alle porte di Viale della Liberazione per i gioielli nerazzurri.

Inter, pericolo Inzaghi per Bastoni
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’anno scorso dopo il burrascoso divorzio l’allenatore avrebbe voluto portare con sé Acerbi, Barella e Bastoni, tutti rimasti poi alla corte del nuovo tecnico Chivu. Inzaghi però non demorde e anche nell’attuale finestra estiva vuole riprovarci per il difensore della Nazionale azzurra. 

L’Al-Hilal attraverso alcuni intermediari ha chiesto informazioni su Bastoni, nelle scorse settimane corteggiato in particolare dal Barcellona.

Inter, le ultime sul futuro di Bastoni: per l’addio serve un’offerta fuori mercato

I campioni di Spagna si sono però tirati fuori dalla corsa per il pilastro difensivo dell’Inter, mentre altri rumors sul Real Madrid non hanno avuto conferme.

Inzaghi prima di una partita dell'Al-Hilal
L’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza nerazzurra non ha intenzione di privarsi di un tassello così importante per lo scacchiere di Chivu, a meno che non arrivi in Viale della Liberazione un’offerta fuori mercato e in grado di far saltare il banco. L’Inter – come appurato da Calciomercato.it – aprirebbe alla cessione di Bastoni per 80-90 milioni di euro, cifra peraltro recapitata anche al Barcellona nei mesi scorsi.

Il 27enne difensore è sotto contratto con i campioni d’Italiano fino al 2028 e al momento l’Al-Hilal di Inzaghi non si è mosso in maniera ufficiale per il suo cartellino.

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