Quanto hanno guadagnato le Nazionali ai Mondiali: Spagna milionaria, tutti i premi

I Mondiali 2026 si sono conclusi con la vittoria della Spagna in finale sull’Argentina. Un dato che ha reso definitiva anche la suddivisione dei premi in denaro per le 48 nazionali partecipanti

Il Mondiale 2026 ha emesso il suo ultimo verdetto con la finale disputata domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford e vinta con merito dalla Spagna su un’Argentina arrivata in evidente deficit fisico alla sfida decisiva.

Spagna che è tornata a alzare una Coppa del Mondo a 16 anni di distanza dal trionfo in Sudafrica e che difenderà il trofeo da nazione ospitante nella prossima edizione del Mondiale prevista nel 2030 (quella del Centenario) e che si disputerà anche in Marocco e Portogallo con 3 partite divise equamente tra Uruguay, Paraguay e Argentina.

Un trionfo che completa un triennio magnifico per la nazionale di De La Fuente che, nel 2023, si è aggiudicata la Nations League e l’anno seguente anche l’Europeo disputato in Germania. Vittoria del Mondiale 2026 che permetterà alla RFEF (la Federazione calcistica spagnola) di incassare anche un cospicuo premio in denaro equivalente a 44,3 milioni di euro. E’ questa la quota spettante del prize money complessivo stanziato dalla FIFA per le 48 nazionali partecipanti al Mondiale ognuna della quale ha avuto un riconoscimento in base al risultato ottenuto nel torneo.

Questa la suddivisione definitiva:

Spagna (campione del mondo): 44,3 milioni €

Argentina (finalista): 29,7 milioni €

Inghilterra (terza classificata): 26,2 milioni €

Francia (quarta classificata): 24,5 milioni €

Norvegia, Marocco, Belgio, Svizzera (eliminate ai quarti): 17,6 milioni € ciascuna

Messico, Colombia, Brasile, USA, Paraguay, Egitto, Canada, Portogallo (eliminate agli ottavi): 14,2 milioni € a testa

Austria, Olanda, Costa d’Avorio, Svezia, Capo Verde, RD Congo, Algeria, Ghana, Croazia, Australia, Giappone, Ecuador, Germania, Senegal, Bosnia, Sudafrica (eliminate ai sedicesimi): 10,8 milioni € ciascuna

Qatar, Repubblica Ceca, Turchia, Uzbekistan, Tunisia, Curacao, Arabia Saudita, Uruguay, Nuova Zelanda, Iran, Panama, Giordania, Iraq, Haiti, Corea del Sud, Scozia: 9 milioni di € a testa

Oltre a queste cifre proporzionali al piazzamento nel Mondiale, la FIFA ha stanziato per ogni partecipante un contributo per la preparazione al torneo di circa 2 milioni di euro. Agli stanziamenti si aggiungono anche i 16 milioni di dollari complessivi elargiti sotto forma di sussidi destinati alla delegazioni e alla gestione dei biglietti.