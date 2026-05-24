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Scamacca, Zirkzee e Yuri Alberto: la Roma cerca il partner (o vice) Malen

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L’attaccante olandese ha strabiliato tutti nella Capitale e Gasperini cerca una spalla per l’attacco

Se la Roma è arrivata all’ultima giornata di campionato con la possibilità di qualificarsi alla Champions League dopo sette stagioni di digiuno, buona parte del merito va ascritto a Donyell Malen. L’attaccante olandese ha avuto un impatto devastante con il calcio italiano, segnando 13 gol in Serie A, superando il record di Balotelli come acquisto di gennaio e portandosi a sole due reti dal mito Ruud Gullit, che realizzò 15 reti in una stagione.

Scamacca e Zirkzee obiettivi giallorossi
Scamacca, Zirkzee e Yuri Alberto: la Roma cerca il partner (o vice) Malen (Ansa e AI foto) – calciomercato.it

Tra infortuni e scelte di mercato non ritenute idonee da Gian Piero Gasperini, l’attacco si è retto quasi esclusivamente sulle spalle dell’ex Aston Villa ed è per questo che il tecnico di Grugliasco tra le priorità in vista della prossima stagione ha inserito anche un nuovo attaccante, oltre a due ali.

Un profilo che sappia vestire i panni di vice Malen con credibilità, ma anche giocare al suo fianco in alcune occasioni. Tra i tanti nomi presenti nella lista di Gasp, sicuramente quello più complementare con l’olandese è il connazionale Joshua Zirkzee. Impiegato anche da numero nove, l’ex Bologna è molto abile a girare attorno ad un centravanti ed è per questo che il suo profilo non è mai scomparso dai radar giallorossi.

La sua avventura al Manchester United è arrivata ai titoli di coda e in estate un suo acquisto può costare sui 25 milioni di euro, come già noto anche a Como, Juventus, Milan Napoli. Ha caratteristiche decisamente diverse Gianluca Scamacca, che spera di tornare alla Roma dopo averla sfiorata già in due occasioni, prima che Tony D’Amico, candidato forte al ruolo di Ds giallorosso, lo portasse all’Atalanta di Gasp.

Nelle ultime ore, ESPN ha poi rilanciato la candidatura di Yuri Alberto. Dopo aver ottenuto il passaporto italiano, l’attaccante brasiliano vuole tornare in Europa durante la prossima finestra di calciomercato, ma sin qui il Corinthians ha sempre sparato alto, visto che il 50% del ricavato dovrà finire nelle casse dello Zenit.

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