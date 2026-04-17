Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio, Roma e Nazionale: l’Italia studia il bomber da 40 milioni | CM.IT

Foto dell'autore

Le due squadre capitoline nuovamente accostate all’attaccante oriundo

In attesa del derby di campionato, in programma alla penultima giornata di Serie A, Lazio Roma secondo la stampa sudamericana sono pronte ad ingaggiare una stracittadina di calciomercato per il nuovo attaccante.

Sarri e Gasperini si salutano prima del derby
Lazio, Roma e Nazionale: l’Italia studia il bomber da 40 milioni | CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nei giorni scorsi, infatti, il sito brasiliano bolavip ha parlato di un ritorno di fiamma delle due squadre capitoline per Yuri Alberto. Lo scorso gennaio, l’attaccante 25enne è stato in Italia per completare l’iter burocratico e ottenere la cittadinanza italiana, creandosi così maggiori opportunità per un eventuale approdo in Europa.

Autore di 121 gol e 32 assist in 347 partite da professionista, l’ex Zenit San Pietroburgo nei giorni scorsi è stato accostato anche alla nazionale italiana e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nel caso in cui dovesse realmente ricevere una chiamata, sarebbe pronto a dire sì all’Italia.

Ma il suo nome, come detto, è legato anche ad un potenziale approdo in Serie A. Stando ad alcune fonti vicine al Corinthians, tuttavia, il club paulista vorrebbe incassare almeno 20-22 milioni di euro dal 50% del cartellino in suo possesso. La metà del ricavato da un’eventuale cessione, infatti, finirebbe nelle casse dello Zenit.

Va da sé che, allo stato attuale dell’arte è difficile ipotizzare che una squadra italiana possa considerare un esborso complessivo da 40-44 milioni di euro per Yuri Alberto, ma c’è la sensazione che con il passare del tempo il Timao possa abbassare le proprie pretese e che queste cifre siano più per il mercato inglese.

922

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU