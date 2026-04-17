Le due squadre capitoline nuovamente accostate all’attaccante oriundo

In attesa del derby di campionato, in programma alla penultima giornata di Serie A, Lazio e Roma secondo la stampa sudamericana sono pronte ad ingaggiare una stracittadina di calciomercato per il nuovo attaccante.

Nei giorni scorsi, infatti, il sito brasiliano bolavip ha parlato di un ritorno di fiamma delle due squadre capitoline per Yuri Alberto. Lo scorso gennaio, l’attaccante 25enne è stato in Italia per completare l’iter burocratico e ottenere la cittadinanza italiana, creandosi così maggiori opportunità per un eventuale approdo in Europa.

Autore di 121 gol e 32 assist in 347 partite da professionista, l’ex Zenit San Pietroburgo nei giorni scorsi è stato accostato anche alla nazionale italiana e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nel caso in cui dovesse realmente ricevere una chiamata, sarebbe pronto a dire sì all’Italia.

Ma il suo nome, come detto, è legato anche ad un potenziale approdo in Serie A. Stando ad alcune fonti vicine al Corinthians, tuttavia, il club paulista vorrebbe incassare almeno 20-22 milioni di euro dal 50% del cartellino in suo possesso. La metà del ricavato da un’eventuale cessione, infatti, finirebbe nelle casse dello Zenit.

Va da sé che, allo stato attuale dell’arte è difficile ipotizzare che una squadra italiana possa considerare un esborso complessivo da 40-44 milioni di euro per Yuri Alberto, ma c’è la sensazione che con il passare del tempo il Timao possa abbassare le proprie pretese e che queste cifre siano più per il mercato inglese.