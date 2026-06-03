Juve costretta a vendere, Spalletti saluta due top

Grandi manovre in casa bianconero con la dirigenza impegnata a cedere per fare cassa: ecco tutti i dettagli.

Almeno una cessione eccellente. L’amministratore delegato Comolli era stato chiaro qualche settimana fa e adesso la Juventus si appresta a salutare definitivamente qualche big della rosa per finanziare il calciomercato in entrata.

Secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, addirittura due top della rosa bianconera potrebbero fare le valigie in estate: Gleison Bremer e Andrea Cambiaso.

Il centrale brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che scade il 10 agosto e in Premier League ci sono diversi club interessati alle sue prestazioni. Discorso simile per il laterale della Nazionale italiana, reduce da una stagione in chiaroscuro: Cambiaso piace al Como e non solo, per cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe seriamente pensando di cedere entrambi per incassare poco meno di 100 milioni di euro.