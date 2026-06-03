Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve costretta a vendere, Spalletti saluta due top

Foto dell'autore

Grandi manovre in casa bianconero con la dirigenza impegnata a cedere per fare cassa: ecco tutti i dettagli.

Almeno una cessione eccellente. L’amministratore delegato Comolli era stato chiaro qualche settimana fa e adesso la Juventus si appresta a salutare definitivamente qualche big della rosa per finanziare il calciomercato in entrata.

Bremer esulta dopo un gol con la Juve
Clamoroso Inter: “Mossi passi concreti per Bremer” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, addirittura due top della rosa bianconera potrebbero fare le valigie in estate: Gleison Bremer e Andrea Cambiaso.

Il centrale brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che scade il 10 agosto e in Premier League ci sono diversi club interessati alle sue prestazioni. Discorso simile per il laterale della Nazionale italiana, reduce da una stagione in chiaroscuro: Cambiaso piace al Como e non solo, per cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe seriamente pensando di cedere entrambi per incassare poco meno di 100 milioni di euro.

4141

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1