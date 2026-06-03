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Mateta con Glasner, ritorno di fiamma in casa Milan

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Il nome di Jean-Philippe Mateta torna di moda in casa Milan con l’attaccante francese che potrebbe arrivare a Milanello nel caso in cui Oliver Glasner (in pole per la panchina rossonera) dovesse chiedere il suo acquisto.

Mateta dopo una partita col Crystal Palace
Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante del Crystal Palace fu vicinissimo al Milan durante lo scorso calciomercato invernale con il francese che poi rimase in Inghilterra per via di un problema al ginocchio che fece saltare l’operazione. Tornato a pieno regime nel finale di stagione, il bomber del Crystal Palace ha aiutato i suoi compagni nella conquista della Conference League, primo trofeo internazionale del club, che ha portato la società ad ottenere la qualificazione alla prossima Europa League, competizione dove troverà il Milan.

Glasner, che sta trattando con il Milan per il suo arrivo in panchina, potrebbe chiedere proprio l’acquisto di Mateta per sistemare l’attacco con il francese che potrebbe aprire al trasferimento in Serie A. Va capito quello che sarà il rapporto tra gli agenti del calciatore e la società rossonera, ma va detto che l’attuale organigramma del Milan è completamente diverso rispetto a quello dello scorso gennaio.

Sull’attaccante classe 1997 c’è anche l’interessamento della Juventus che, proprio durante lo scorso gennaio, fu vicina dall’acquistare il francese prima che fosse accostato in maniera decisa ai rossoneri.

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