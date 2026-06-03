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Monza subito in azione: rinnova anche l’ex Milan, doppio colpo in attacco | CM

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Il club brianzolo pianifica le strategie di mercato dopo il ritorno in Serie A: vicino un nuovo rinforzo nel reparto offensivo

Dopo la festa promozione, il Monza si è messo subito al lavoro per programmare la prossima stagione in Serie A. 

Monza, le ultime sul mercato
I tifosi del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

L’obiettivo è una salvezza tranquilla, con la dirigenza brianzola intenzionata a ripartire dal suo condottiero: Paolo Bianco. A breve ci sarà un summit per pianificare le strategie sul mercato, con il tecnico pugliese che grazie al salto in A ha visto prolungarsi fino al 2028 il suo contratto con il Monza.

Da parte di Bianco nessun dubbio nel proseguire l’avventura in Brianza (malgrado la corte di Verona e Pisa), ma anche la stessa società biancorossa vuole proseguire il rapporto con il 48enne allenatore.

Calciomercato Monza, dai rinnovi all’arrivo di un nuovo attaccante

Bianco ha conquistato una promozione che non era affatto scontata, dopo la scorsa e disastrosa stagione culminata con la retrocessione tra i cadetti. L’Ad Baldissoni e il Ds Burdisso premieranno il tecnico con la riconferma e intanto hanno blindato alcuni pilastri della rosa del Monza. 

Monza-Catanzaro, la conferenza di Bianco
Paolo Bianco, tecnico del Monza – Calciomercato.it

Ieri è stato ufficializzato il rinnovo del veterano Birindelli, oggi invece è stata la volta di Antov. Il club biancorosso, inoltre, come raccolto da Calciomercato.it farà scattare l’opzione di prolungamento (fino al 2028) anche per Ravanelli, Azzi e il baby ex Milan Bakoune, tra i protagonista della cavalcata promozione. Rinnovo che era già scattato per Obiang, così come l’acquisizione a titolo definitivo di Cutrone e Lucchesi. Da decidere ancora invece il futuro di Alvarez e Caso, arrivati in prestito con opzione rispettivamente da Sassuolo e Modena. 

Intanto, dopo aver chiuso a gennaio l’ingaggio del francese Loubao, il Monza sta definendo l’acquisto di un altro attaccante: il classe 2005 Foe Ondoa, proveniente dall’Estoril e che potrebbe svolgere le visite mediche già nei prossimi giorni. Per la difesa, infine, la dirigenza brianzola tiene d’occhio la situazione di Acerbi. 

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