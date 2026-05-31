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Dall’Inter al Monza: colpo promozione, l’agente allo stadio | CM

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Ha terminano il ciclo con il club campione d’Italia: sul giocatore piomba la squadra brianzola, fresca di promozione in Serie A

Il Monza torna subito in Serie A dopo una sola stagione nel purgatorio della cadetteria. I playoff sorridono alla formazione di Paolo Bianco, già a un passo dal salto nella massima categoria nella regular season.

Inter, Acerbi nel mirino del Monza
Acerbi lascerà l’Inter a parametro zero (Ansa) – Calciomercato.it

Festa grande per le strade del capoluogo brianzolo dopo il match contro il Catanzaro, con l’allenatore pugliese che si è blindato in panchina in vista del prossimo campionato di A. Con la promozione è scattata infatti anche l’opzione di rinnovo fino al 2028, allungando di un ulteriore anno il contratto di Bianco con il club biancorosso. Anche la dirigenza del Monza si tiene stretto il tecnico, sondato di recente dalle neo-retrocesse Pisa e Cremonese. 

Oltre a Bianco si è materializzato anche l’obbligo di riscatto per il difensore Lucchesi: alla Fiorentina andranno poco più di 2 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Mentre per Cutrone l’obbligo dal Como (al quale andranno circa 7 milioni) era scattato nelle scorse settimane.

Acerbi lascia l’Inter: ci prova il Monza dopo la promozione

L’Ad Baldissoni durante i festeggiamenti ha promesso una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie A e con l’obiettivo di conservare la categoria. La dirigenza si sta già muovendo per rinforzare adeguatamente la rosa, puntando a un mix di giovani in rampa di lancio ma anche su gente di esperienza in grado di guidare il gruppo insieme agli altri veterani. 

Monza, l'agente di Acerbi allo stadio
L’agente Federico Pastorello all’U-Power Stadium – Calciomercato.it

Tra questi – come appreso da Calciomercato.it – un profilo che stuzzica il Monza è Francesco Acerbi, che dopo quattro stagioni lascherà l’Inter a parametro zero. In occasione della finale playoff col Catanzaro era presente all’U-Power Stadium anche l’agente del difensore Pastorello, che in casa brianzola cura già gli interessi di Cutrone e Obiang. Non è da escludere che ci sia stato un contratto tra le parti, con Acerbi più volte accostato negli ultimi mesi all’Al-Hilal dell’estimatore Simone Inzaghi.

Monza sarebbe un’opportunità per il 38enne centrale di restare a vivere a Milano con la famiglia o comunque vicino casa, con lo scoglio però dell’ingaggio per la proprietà americana visto che all’Inter percepisce quasi 3 milioni netti all’anno. Il club neo-promosso resta alla finestra e prossimamente capirà se ci saranno i margini per il colpo Acerbi. 

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