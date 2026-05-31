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Il Como vuole Cambiaghi: il Bologna fissa il prezzo

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Il Como ha messo nel mirino Nicolò Cambiaghi in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno del Bologna che potrebbe risultare importante anche per quello che riguarda le liste da presentare per la Serie A e l’Europa.

Nicolò Cambiaghi
Il Como ha messo nel mirino Cambiaghi del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2000, Nicolò Cambiaghi è risultato spesso molto importante in casa Bologna, anche da subentrato. La sua rete all’Olimpico di Roma ha permesso al Bologna di raggiungere i quarti di finale di Europa League, andando ad eliminare proprio i giallorossi nel derby europeo. Andato via Vincenzo Italiano, bisognerà attendere il parere di Domenico Tedesco (prossimo allenatore del Bologna) per capire quelle che saranno le intenzioni della società emiliana sul calciatore ex Atalanta.

Quello che appare certo, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, è che il Bologna valuta il proprio calciatore una somma tra i 15 e i 20 milioni di euro che permetterebbe ai rossoblu di registrare un’importante plusvalenza. Se i lariani dovessero arrivare a mettere sul piatto 20 milioni il calciatore potrebbe salutare le due torri per trasferirsi in riva al lago di Como.

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