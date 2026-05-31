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Konate dal Liverpool all’Inter a zero: “Bozza d’accordo ad aprile”

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Il difensore francese è stato accostato anche alla Juventus

L’Inter vorrebbe piazzare un grande colpo in difesa e negli ultimi due giorni è riemerso il profilo di Ibrahima Konate. Diverse fonti inglesi danno per certo il suo addio a zero al Liverpool, in buona sostanza il difensore transalpino non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno.

Grafica Konate Inter
Konate dal Liverpool all’Inter a zero: “Cifre alte” (Instagram) – Grafica di Calciomercato.it

Il suo approdo all’Inter, o in generale nella nostra Serie A è tuttavia una possibilità piuttosto remota. Almeno il momento. Come sottolinea infatti Fabrizio Romano nel suo canale Youtube, infatti, il classe ’99 costerebbe uno sproposito tra cartellino, bonus vari e commissioni.

“Ad aprile sembrava dovesse rinnovare coi ‘Reds’. Avevano trovato una bozza d’accordo, mancavano da definire solamente i bonus. Lo stesso Konate si era presentato davanti ai microfoni confermando il suo prolungamento. Ma la firma non è mai arrivata e ora, come risulta, lascerà il Liverpool a parametro zero”.

Konate impossibile, alle condizioni attuali, anche per la Juventus alla quale era stato accostato: “Le cifre sono alte, è un giocatore inavvicinabile per il calcio italiano a meno che non le abbassi proprie richieste. Per il premio alla firma che chiede e lo stipendio netto, ripeto, è inavvicinabile per le big di Serie A”.

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