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Benitez ct della Nazionale italiana, annuncio pazzesco in queste ore

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Colpo di scena per quel che concerne la panchina azzurra: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli. 

Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali e il conseguente addio di Gattuso, in Italia continua a tenere banco la questione relativa al nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nomi che circolano sono diversi, da Antonio Conte a Roberto Mancini, ma nelle ultime ore è spuntata una clamorosa candidatura.

Benitez
Rafa Benitez (Ansa) – Calciomercato.It

Si tratta dello spagnolo Rafa Benitez, che in passato ha allenato anche Inter e Napoli. Ecco quanto ammesso in merito a questa suggestione dal 66enne originario di Madrid ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana? Sto migliorando il mio italiano. Per me sarebbe un altro stimolo. Mi piacerebbe? Sì”.

Benitez lo scorso 23 maggio ha risolto il contratto con il Panathinaikos dopo solo 8 mesi e ora è pronto a tornare subito in panchina: sarà la Nazionale italiana la sua prossima destinazione? Lo sapremo molto presto…

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