Conte-Juventus, nuovo clamoroso annuncio: cosa cambia

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne la panchina del club bianconero: l’annuncio è di queste ore.

Nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2027, la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non appare scontatissima. Il tecnico di Certaldo vive un rapporto tutt’altro che idilliaco con l’amministratore delegato Comolli e, dunque, non sono esclusi colpi di scena in vista della prossima stagione.

In caso di addio di Spalletti, sono in tantissimi a credere che a prendere il suo posto possa essere Antonio Conte. Il giornalista Niccolò Ceccarini, però, fa chiarezza a ‘Tuttomercatoweb’: “Dopo il divorzio con il Napoli, per Antonio Conte rimangono sostanzialmente due scenari. Il primo riguarda la Nazionale, ma per saperne di più bisognerà attendere la nomina del nuovo presidente federale. L’altra è rimanere fermo un anno in attesa di un nuovo progetto. Al momento non ci sono segnali di un suo possibile ritorno alla Juve”.

Seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.