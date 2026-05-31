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Panchina a Pecchia, colpo di scena in Italia: i dettagli

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Il 52enne originario di Formia si appresta a tornare in panchina: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Dopo l’ultimo posto in classifica e la conseguente retrocessione in Serie B, il Pisa è al lavoro per rifondare la squadra e scegliere un nuovo allenatore. Oscar Hiljemark, nonostante il contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe cambiare aria e sono giorni contatissimi in Toscana per capire chi prenderà il suo posto.

Il tabellino di Juventus-Pisa
I calciatori del Pisa (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Fabio Pecchia il nome ideale per guida la squadra l’anno prossimo:  Pecchia, che in passato ha allenato anche la Juventus Under 23, ha grande esperienza e proprio nel torneo cadetto vanta diversi traguardi importanti tra cui tre promozioni con il Verona nel 2017, con la Cremonese nel 2022 e con il Parma nel 2024.

Ancora qualche giorno e conosceremo la verità, ma una cosa è certa: nella corsa alla panchina del Pisa, al momento Pecchia è in netto vantaggio sulla concorrenza.

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