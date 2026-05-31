Panchina a Pecchia, colpo di scena in Italia: i dettagli

Il 52enne originario di Formia si appresta a tornare in panchina: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Dopo l’ultimo posto in classifica e la conseguente retrocessione in Serie B, il Pisa è al lavoro per rifondare la squadra e scegliere un nuovo allenatore. Oscar Hiljemark, nonostante il contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe cambiare aria e sono giorni contatissimi in Toscana per capire chi prenderà il suo posto.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Fabio Pecchia il nome ideale per guida la squadra l’anno prossimo: Pecchia, che in passato ha allenato anche la Juventus Under 23, ha grande esperienza e proprio nel torneo cadetto vanta diversi traguardi importanti tra cui tre promozioni con il Verona nel 2017, con la Cremonese nel 2022 e con il Parma nel 2024.

Ancora qualche giorno e conosceremo la verità, ma una cosa è certa: nella corsa alla panchina del Pisa, al momento Pecchia è in netto vantaggio sulla concorrenza.