Jashari potrebbe cambiare maglia in Serie A: ci pensa l’Atalanta di Giuntoli

Reduce da una stagione deludente con il Milan per via di un grave infortunio che lo ha bloccato nella prima parte di stagione, Ardon Jashari vuole tornare ad essere protagonista per il prossimo campionato.
Il classe 2002 vorrebbe essere un punto fermo del Milan, ma molto dipenderà da quello che sarà il prossimo allenatore dei rossoneri che dovrà dare il suo parere sull’ex Bruges.
Secondo quanto affermato da Matteo Moretto, Jashari potrebbe finire nel mirino dell’Atalanta con Cristiano Giuntoli che apprezza molto il centrocampista. L’ex direttore sportivo della Juventus provò a portare il giocatore in bianconero in passato e potrebbe fare un nuovo tentativo per lui, questa volta con l’obiettivo di portarlo a Bergamo. Sarà decisiva la scelta del nuovo allenatore del Milan (Slot e Glasner in pole).