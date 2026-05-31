Leao dice addio al Milan: “Sono pronto per una nuova squadra”

Dopo una delle stagioni più difficili vissute in rossonero, Rafael Leao è pronto a dire addio ai rossoneri annunciando di fatto il suo saluto al Milan.

Intervistato da Sport in Portogallo, l’attaccante classe 1999 ha annunciato il suo addio ai rossoneri: “Sono orgoglioso di aver fatto la storia al Milan, ma ora voglio un nuovo capitolo. Mi aspetto di giocare in un altro campionato. Ho fatto del mio meglio per il Milan, il club mi ha dato tutto, ma mi sento pronto per una nuova squadra, un nuovo campionato e una nuova sfida. È stato un periodo meraviglioso lì”.

Siamo quindi al termine dell’avventura di Rafael Leao con i rossoneri con l’attaccante portoghese che è giunto in rossonero nell’estate del 2019, toccando il suo punto più alto nel 2022 quando vinse lo scudetto trascinando la formazione di Stefano Pioli.