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PSG di nuovo campione d’Europa: Arsenal battuto ai calci di rigore

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Il PSG è di nuovo campione d’Europa. I francesi si aggiudicano la seconda Champions League consecutiva battendo l’Arsenal in finale ai calci di rigore. 

PSG festa
Il PSG ha vinto la sua seconda Champions consecutiva (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arsenal in vantaggio dopo pochi minuti del primo tempo grazie alla rete di Havertz, ma nella ripresa è Dembelé, su calcio di rigore, a pareggiare i conti. Partita con gli uomini di Luis Enrique che tengono a lungo il possesso palla, avendo a lungo il pallino del gioco ma che non riescono a trovare la rete decisiva.

Ai calci di rigore si decide la finale con Gabriel che commette l’errore decisivo tirando in curva dal dischetto. Secondo successo consecutivo per i francesi che, dopo il successo contro l’Inter, trovano la vittoria in Champions League.

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