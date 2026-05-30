PSG di nuovo campione d’Europa: Arsenal battuto ai calci di rigore

Il PSG è di nuovo campione d’Europa. I francesi si aggiudicano la seconda Champions League consecutiva battendo l’Arsenal in finale ai calci di rigore.
Arsenal in vantaggio dopo pochi minuti del primo tempo grazie alla rete di Havertz, ma nella ripresa è Dembelé, su calcio di rigore, a pareggiare i conti. Partita con gli uomini di Luis Enrique che tengono a lungo il possesso palla, avendo a lungo il pallino del gioco ma che non riescono a trovare la rete decisiva.
Ai calci di rigore si decide la finale con Gabriel che commette l’errore decisivo tirando in curva dal dischetto. Secondo successo consecutivo per i francesi che, dopo il successo contro l’Inter, trovano la vittoria in Champions League.