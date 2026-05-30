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Sfida tra Slot e Glasner per la panchina del Milan: due nomi per i rossoneri

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Ci sono due nomi in pole per la panchina del Milan in vista della prossima stagione con Arne Slot e Oliver Glasner che sono nella lista di Ibrahimovic e Cardinale.

Arne Slot
Slot e Glasner nel mirino del Milan per la panchina rossonera (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore il nome di Arne Slot è diventato sempre più caldo per la panchina rossonera. L’ormai ex tecnico del Liverpool avrebbe avuto i primi contatti con la dirigenza rossonera che sta valutando il nome giusto per il dopo Allegri. Molto dipenderà da quelle che sarà la proposta del club, sia dal punto di vista dell’ingaggio che del mercato da portare avanti in vista della prossima estate.

Resta sempre viva anche la pista che porta a Oliver Glasner che potrebbe arrivare in rossonero nel caso in cui Ralf Rangnick dovesse arrivare a Milanello nel ruolo di direttore tecnico della squadra. Durante la prossima settimana ci sarà un incontro con l’allenatore austriaco per valutare il suo arrivo in rossonero.

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