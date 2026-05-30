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Inter, arrivano conferme: Frattesi contropartita in Serie A

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È giunta all’epilogo l’avventura in nerazzurro del classe ’99

Frattesi saluterà l’Inter nel calciomercato estivo, dopo tre anni e la conquista di due Scudetti. Quest’anno il classe ’99 ha giocato molto poco (e quasi sempre male) anche a causa dei numerosi problemi fisici: in ogni caso non rientrava e non rientra nei piani di Chivu.

Frattesi urla dopo il gol al Barcellona
Inter, arrivano conferme: Frattesi contropartita in Serie A (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’Inter proverà a monetizzare sperando nella Premier, ma non sarà facile: sul mercato il valore dell’ex Sassuolo è precipitato. Difficilmente qualche club si presenterà in viale della Liberazione con una proposta superiore ai 20/25 milioni, e sarebbe già oro colato…

Ecco perché non va trascurata la possibilità che il centrocampista offensivo romano venga utilizzato dall’Inter come possibile pedina di scambio. Frattesi per Cambiaso? Frattesi nell’affare Kone con la Roma? No. Nelle ultime ore sono arrivate conferme sul suo possibile coinvolgimento nell’operazione per Marco Palestra, il grande desiderio di Chivu come di un paio di big inglesi.

Frattesi per abbassare il prezzo di Palestra

Palestra saluta i tifosi del Cagliari
Frattesi nell’affare Palestra (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Non è un mistero, Frattesi piace molto a Maurizio Sarri. Il neo tecnico dell’Atalanta lo avrebbe voluto con sé alla Lazio nello scorso mercato invernale. Se i Percassi aprirebbero all’inserimento del 26enne nell’affare per Palestra? Solitamente sono restii ad accettare contropartite per i propri giocatori, ma stavolta potrebbero fare una eccezione visto il totale gradimento di Sarri.

Con Frattesi, ovviamente, l’Inter proverebbe ad abbassare il prezzo del cartellino di Palestra, allo stato attuale fissato a 45/50 milioni.

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