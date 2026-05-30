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Dall’Inter al Como, ecco il doppio affare italiano per la Champions

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Difensore e attaccante di stampo nerazzurro per Fabregas

Il Como tutto straniero ha bisogno di giocatori italiani per la Champions. Come noto, infatti, l’UEFA impone l’inserimento in lista di 8 elementi con formazione locale. Ecco perché Suwarso e soci si sono gettati a capofitto sul mercato alla ricerca di calciatori del Bel Paese.

Non si esclude qualche colpo ad effetto, del resto il Como ha i mezzi per poter prendere chiunque, nel frattempo il Ds Ludi ha messo nel mirino anche due profili che hanno avuto o hanno ancora a che fare con l’Inter. Due, insomma, di stampo nerazzurro.

Copertina Fabregas Como Inter
Dall’Inter al Como, ecco il doppio affare per la Champions (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il primo è un difensore, Lorenzo Pirola. Il classe 2002 mancino è cresciuto nel vivaio interista, esordendo in prima squadra e in Serie A nella stagione 2019/2020. Dunque con Antonio Conte in panchina. Da due stagioni il 24enne gioca in Grecia, all’Olympiacos, col quale ha vinto tre trofei, tra cui il massimo campionato greco.

Ai tempi dell’Inter prometteva molto, poi qualche scelta sbagliata ne ha rallentato la crescita. Un allenatore come Fabregas può fargli davvero compiere quel salto di qualità in cui forse non crede più nemmeno lui.

Sebastiano Esposito dal Cagliari al Como, l’Inter incasserebbe quasi la metà

Copertina Pio e Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito dal Cagliari al Como, l’Inter incassa quasi la metà (Instagram) – Grafica di Calciomercato.it

Il secondo è un attaccante, Sebastiano Esposito. Con la salvezza è scattato l’obbligo di riscatto: il fratello di Pio è a tutti gli effetti un calciatore del Cagliari, che ha contribuito a salvare con gol (7, che fanno di lui il miglior marcatore della squadra) e prestazioni di ottimo livello.

Se venisse ceduto al Como, o a un’altra squadra, sarebbe però felice anche l’Inter visto che il club di Oaktree ha il 40% sulla futura rivendita.

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