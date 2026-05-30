Il centrocampista capitolino piace molto a Luciano Spalletti, ma non solo

Autore di 4 gol e 4 assist complessivi fra tutte le competizioni, Niccolò Pisilli ha riscattato un avvio di annata difficile con una seconda parte di stagione da assoluto protagonista. Scarsamente utilizzato da Gian Piero Gasperini fino a gennaio, il centrocampista romano ha saputo sfruttare alla grande le opportunità avute durante la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa, scalando posizioni nelle gerarchie di centrocampo.

A suon di buone prestazioni, il numero 61 della Roma ha calamitato su di sé l’attenzione di diversi club europei. In Italia, Luciano Spalletti è un grande estimatore del ragazzo, che non è mai definitivamente scomparso dai radar della Juventus.

La sua capacità di rendersi utile in entrambe le fasi ha fatto breccia anche in alcuni club di Premier League. Sportsboom.co.uk, ad esempio, conferma l’interesse di Roberto De Zerbi per il centrocampista 21enne, ma il Tottenham non è l’unica squadra inglese che lo sta monitorando.

Sulle sue tracce c’è anche il Newcastle che, al pari degli Spurs, non avrebbe problemi ad offrire 35 milioni di euro ai giallorossi, ma deve pagare dazio alla mancata partecipazione alle competizioni europee il prossimo anno, a differenza della Juve.

E la Roma? Grazie all’accesso alla prossima Champions League la morsa del fair play finanziario sui giallorossi è un po’ meno stretta, ma ci sarà comunque bisogno di qualche cessione. Prima di considerare una partenza di Pisilli, tuttavia, a Trigoria preferiscono valutare offerte per Koné, Ndicka e Soulé.