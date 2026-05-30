Giuntoli nuovo Ds dell’Atalanta: ora c’è anche l’annuncio UFFICIALE

“Si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione”

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato solo qualche istante fa: Cristiano Giuntoli è il nuovo Direttore sportivo dell’Atalanta.

Il dirigente toscano riparte un anno dopo essere stato mandato via dalla Juventus. A Bergamo prende il posto di Tony D’Amico, che a sua volta approderà alla Roma per sostituire Frederic Massara.

“Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario – in qualità di Direttore Sportivo – di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione“, recita la nota ufficiale dell’Atalanta.

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto al Direttore Giuntoli, augurandogli buon lavoro”, conclude il club orobico.

Giuntoli si porta dietro anche il nuovo allenatore, il sostituto di Raffaele Palladino. Il nome è noto a tutti, Maurizio Sarri. Col tecnico toscano, che ha risolto il contratto con la Lazio, è già tutto fatto.