Savona può tornare in Serie A: lo attende una big

Continuano le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione: l’ultima indiscrezione è davvero clamorosa.

L’Atalanta si appresa a salutare Palladino e ad affidare la guida tecnica della prima squadra a Maurizio Sarri. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha infatti deciso di puntare sull’ex tecnico di Juventus e Lazio per riportare il club nerazzurro in alto dopo l’ultima deludente stagione.

Atalanta che, però, potrebbe dire addio a uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale ovvero Marco Palestra. Il laterale classe 2005 rientrerà alla base dopo il prestito al Cagliari, ma Manchester City e Inter sono pronte a darsi battaglia per il suo cartellino.

La Dea pensa già al sostituto e – secondo le ultime indiscrezioni – avrebbe messo gli occhi su Nicolò Savona (classe 2003), oggi al Nottingham Forest dopo l’esperienza alla Juventus. Savona, che ha collezionato fin qui 20 presenze con 2 goal in Inghilterra, è stato frenato quest’anno da un infortunio al ginocchio ma ora è pronto a dimostrare a tutti il suo enorme valore. E l’Atalanta punta a riportarlo in Serie A…