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Assalto Inter per Palestra: offerta fuori mercato e senza scambio | CM

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Il talento dell’Atalanta e della Nazionale rimane un obiettivo caldo del club campione d’Italia: la risposta della ‘Dea’

Non è un mistero il ‘debole’ della dirigenza interista per Marco Palestra. Il gioiello dell’Atalanta è in cima alla lista dei desideri dell’Inter e di Chivu, quest’ultimo sempre più vicino all’ufficialità per il rinnovo in panchina fino al 2028 (più opzione). 

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Marco Palestra, obiettivo dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza campione d’Italia segue ormai da tempo Palestra, protagonista di un’ottima stagione in prestito al Cagliari e che si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale. Il classe 2005 rientrerà a luglio all’Atalanta, dove troverà tutto nuovo: dal Ds Giuntoli all’allenatore Sarri. Entrambi stimano il giocatore e non vorrebbero privarsene subito, malgrado il pressing appunto dell’Inter e dalla Premier League.

Calciomercato Inter, l’Atalanta fa muro per Palestra: le ultime 

Giuntoli già ai tempi della Juventus aveva sondato il terreno per Palestra, con l’Atalanta che con una manciata di presenze in Serie A già lo valutava 25-30 milioni di euro.

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Cristiano Giuntoli, nuovo Ds dell’Atalanta (Ansa) – Calciomercato.it

Adesso il prezzo è salito notevolmente, con i Percassi e il nuovo management che non vorrebbero sacrificare il giovane laterale sul mercato. Oltre a Ederson l’altro big a Zingonia designato per fare cassa è Scamacca, con l’Atalanta intenzionata perciò a vendere Palestra solo per un’offerta irrinunciabile e non inferiore ai 50 milioni come appreso da Calciomercato.it. Troppi pure per l’Inter, che vorrebbe inserire delle contropartite nell’affare come Frattesi o Carlos Augusto.

La ‘Dea’ però vuole incassare solo cash e Palestra (sotto contratto attualmente fino al 2029) è inoltre un profilo molto apprezzato da Sarri, che ha intenzione di farlo giocare come terzino puro sulla corsia destra.

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