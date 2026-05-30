Dal Milan al Napoli con Allegri, ma non si tratta di Rabiot

C’è di mezzo anche l’Inter

Non ci sono più dubbi, Massimiliano Allegri ripartirà subito dopo l’esonero dal Milan. Nella giornata di giovedì il tecnico ha raggiunto un accordo totale con il Napoli: sarà quindi di nuovo lui – come dodici anni fa alla Juve – a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte.

Impazza già il mercato su Allegri al Napoli. Quale giocatore si porterà in azzurro? Ovviamente il nome a cui hanno pensato subito tutti è quello di Adrien Rabiot, ormai un suo fedelissimo. Il Milan potrebbe lasciarlo partire anche per molto meno di 20 milioni di euro, così si libererebbe di un ingaggio pesante. Il francese è stato accostato persino all’Inter.

C’è comunque un altro nome (quasi) a tinte rossonere che Allegri potrebbe volere con sé a Castelvolturno, magari come sostituto del possibile partente Buongiorno. Parliamo di Mario Gila, che Igli Tare stava trattando – alcune fonti sostengono che l’operazione fosse vicina al traguardo – per portarlo a Milanello, alle dipendenze proprio di Allegri.

Il licenziamento di Ds e tecnico livornese, però, ha fatto saltare tutto, ma quello di Gila resta un profilo particolarmente apprezzato dallo stesso Allegri. Inoltre continua ad avere l’ambizione di andare via dalla Lazio, non rinnovando il contratto in scadenza nel 2027.

🔵👕Il #Napoli con #Allegri riparte dal 4-3-3 e oggi giocherebbe così. È già una squadra da scudetto o serve qualcosa? ⤵️ pic.twitter.com/bpv8j34kUf — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 29, 2026

Allegri al Napoli con Gila? Le ultime

Il club di Lotito starebbe pensando pure di trattenerlo per un’altra stagione, correndo davvero il rischio di perderlo a zero. I biancocelesti lo correrebbero anche perché metà incasso del cartellino dello spagnolo finirebbe, come da accordi, al Real Madrid.

Gila è stimato pure dall’Inter, sempre a caccia di un centrale di esperienza. E l’agente dell’ex ‘Merengues’ è un certo Alejandro Camano, lo stesso di capitan Lautaro Martinez…