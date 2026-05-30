Allegri vuole portare Vlahovic al Napoli: tutti i dettagli

L’imminente firma dell’ex allenatore del Milan con gli azzurri rischia di stravolgere anche il mercato della Vecchia Signora.

Sembra ormai tutto pronto per l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L’ex tecnico del Milan ha superato al fotofinish Italiano e si appresta a legarsi agli azzurri per due anni: nei prossimi giorni potrebbe arrivare addirittura l’annuncio ufficiale, con De Laurentiis che alla fine ha scelto di puntare proprio sul tecnico livornese per il post Conte.

La firma di Allegri col Napoli rischia di stravolgere anche il mercato della Juventus. Proprio così visto che il 58enne toscano è un grandissimo estimatore di Dusan Vlahovic il cui contratto con i bianconeri scadrà il prossimo 30 giugno: Allegri – stando a quanto evidenziato oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’ – avrebbe intenzione di portare proprio il centravanti serbo in Campania per formare un reparto offensivo da sogno insieme a Rasmus Højlund. Juve, dunque, avvisata: come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo molto presto…