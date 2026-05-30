Grande colpo Inter a centrocampo: rispunta lo scambio con Dumfries

Lui e l’olandese hanno la stessa valutazione

Dumfries potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. C’è una clausola (25/30 milioni), c’è soprattutto ancora il desiderio dell’olandese di trasferirsi in Premier. Che poi vorrebbe dire anche strappare l’ultimo grande contratto della propria carriera: 6-6,5 milioni di euro netti a stagione, rispetto ai 4/4,5 che percepisce adesso a Milano.

L’Inter è disposta pure ad accettare qualcosa meno della clausola, perché Dumfries è sì un calciatore importantissimo – in Italia, con la sua fisicità, fa davvero la differenza – ma allo stesso tempo ha 30 anni. E poi il suo addio potrebbe dare un contributo all’arrivo di Palestra, l’obiettivo numero uno per la corsia di destra, con Chivu pronto a impiegarlo anche su quella di sinistra.

Dumfries non ha la fila di pretendenti, tuttavia negli ultimi giorni ha ripreso corpo la candidatura del Liverpool, mossosi nel gennaio scorso attraverso dei sondaggi. Stando a quanto riportato da Interlive.it, con gli inglesi potrebbe riaprirsi la possibilità di uno scambio alla pari con Curtis Jones, il quale ha la stessa valutazione (circa 25 milioni) del numero 2 interista.

Il centrocampista in uscita dai ‘Reds’ è un obiettivo concreto dell’Inter, con Marotta e Ausiliio che hanno ripreso le trattative (le parti non sono troppo distanti da un accordo) per portarlo a Milano dopo il tentativo di acquisto in prestito non andato in porto nello scorso mercato invernale.