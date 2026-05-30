Juve e Milan, Conceicao tra le alternative a Leao | ESCLUSIVO

Rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione: nel valzer delle punte entrano pure i due portoghesi

Fallita la qualificazione in Champions League, quella che sta per iniziare potrebbe essere una sessione di mercato con qualche sacrificio importante per Juventus e Milan. Come spesso accade negli ultimi anni, a guardare con interesse all’Italia sono soprattutto i club turchi. Tra questi il Fenerbahce, che dovrà fare i preliminari e che ha intenzione di rifare l’attacco con due acquisti.

Da un lato si cerca una prima punta, visto che in questa stagione sono stati adattati Talisca e Akturkoglu in quel ruolo. L’idea è di prendere un centravanti esperto come Muriqi del Maiorca o Guirassy del Borussia Dortmund. Poi un attaccante esterno, considerato il fatto che probabilmente lo spagnolo Asensio tornerà in patria.

A tal proposito, secondo le informazioni di Calciomercato.it, il sogno del Fenerbahce porta il nome di Rafa Leao del Milan. Le primissime alternative portano invece a Greenwood del Marsiglia e a Sancho che l’Aston Villa non riscatterà dal Manchester United. Più defilate altre due piste che portano in Serie A: Jonathan Rowe del Bologna (già trattato un anno fa) e Francisco Conceicao della Juventus.