Trattativa col top club per Bisseck: l’Inter ha già bloccato il sostituto

Le cifre della possibile operazione con protagonista il difensore tedesco

Bisseck è uno dei punti fermi della difesa dell’Inter. Ha conquistato la fiducia di Chivu dopo che l’estate scorsa ha ragionato su una sua cessione. Cessione che potrebbe essere stata solo rimandata alla sessione estiva in arrivo, considerato che sul difensore tedesco ci sono alcuni club di Premier e il Bayern Monaco.

L’apprezzamento dei campioni di Bundesliga sembra al momento quello più serio. La ‘Bild’ parla proprio di interesse concreto, con tanto di trattativa già iniziata tra le due società. Per il classe 2000, costato 7 milioni nell’estate 2024, l’Inter parte da non meno di 40/45 milioni di euro.

Parliamo comunque di cifre alla portata della società tedesca, intenzionata a rinnovare il reparto arretrato a disposizione di Kompany. Tra i centrali in uscita c’è anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A, il sud-coreano Kim che qui in Italia vinse lo Scudetto con il Napoli nel 2023.

Proprio l’Inter, oltre la Juve, è tra i club a essersi mosso per l’ex azzurro, come già per quello che andrebbe a rimpiazzare lo stesso Bisseck. Il prescelto è Oumar Solet dell’Udinese: c’è già un accordo di massima con il francese, che comunque dovrebbe arrivare anche in caso di permanenza ad Appiano del numero 31.