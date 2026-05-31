Super colpo Inter se Oaktree dà il via libera: regia di Jorge Mendes

Possibile replay dell’operazione Akanji: i dettagli

Per compiere davvero il salto di qualità a livello europeo, l’Inter deve inserire giocatori di enorme spessore internazionale. Uno per ogni reparto, a partire dalla difesa. In tal senso torna alla ribalta un nome importante e una possibile operazione con uno dei top club al mondo. Regista: Jorge Mendes.

Il potente agente portoghese ha iniziato le sue classiche manovre in vista del prossimo calciomercato estivo. I suoi assistiti sono tanti, e la maggior parte di assoluto prestigio: uno di questi stuzzica molto la fantasia della dirigenza interista, evidentemente anche di Chivu.

Parliamo di Ruben Dias, capitano e uno dei simboli del Manchester City di Pep Guardiola. Proprio l’addio del catalano dovrebbe portare a una mezza rivoluzione tecnica, di cui potrebbe farne le spese anche se non soprattutto il difensore lusitano. Il neo allenatore dei ‘Citizens’, Enzo Maresca, sembra voglia un profilo diverso come leader del reparto.

Mendes al lavoro per Ruben Dias. Inter stuzzicata, ma serve l’ok di Oaktree

Si spiegano così i viaggi e i contatti di Mendes con questo e quell’altro club: Ruben Dias non è più intoccabile al City, dunque bisogna trovargli una nuova sistemazione. Con l’intermediazione del procuratore lusitano, l’Inter potrebbe tentare un’operazione alla Akanji, cioè in prestito con obbligo legato ai risultati sportivi, lo Scudetto come è stato per lo svizzero.

I costi per Dias sarebbero senz’altro superiori a quelli per Akanji, il ‘Corriere dello Sport’ parla di una cinquantina di milioni senza contare lo stipendio da circa 6 milioni netti. Servirà, servirebbe insomma il via libera di Oaktree, un via libera non affatto scontato visto che l’ex Benfica – il cui arrivo non è per forza legato alla vendita di Bisseck: Solet il prescelto come rimpiazzo – ha compiuto da poco 29 anni e le commissioni per il suddetto Mendes non sarebbero irrilevanti.