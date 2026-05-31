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Tegola Napoli, è ufficiale: infortunio al ginocchio e addio ai Mondiali

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Pessime notizie in casa azzurra in vista della prossima stagione: i tifosi del Napoli di certo non saranno felici. 

Manca ancora il comunicato ufficiale che quasi sicuramente arriverà a inizio settimana, ma è ormai fatta per la firma di Massimiliano Allegri con il Napoli. L’ex Milan, dunque, ha vinto il ballottaggio con Italiano e alla fine il presidente De Laurentiis ha preferito puntare sull’esperienza del 58enne originario di Livorno.

Billy Gilmour
Billy Gilmour (ANSA) – Calciomercato.it

L’avventura di Allegri a Napoli, però, rischia di partire col piede sbagliato visto che uno dei calciatori della rosa azzurra potrebbe rimanere a lungo fermo ai box saltando tutta la preparazione estiva.

Si tratta del centrocampista Billy Gilmour, che si è infortunato con la sua Scozia a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali. Ecco il comunicato ufficiale che ora tiene in ansia i tifosi del club partenopeo e Allegri: “Ci dispiace annunciare che l’infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella partita odierna vinta contro Curaçao gli impedirà di partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Tutti coloro che fanno parte della Nazionale scozzese maschile augurano a Billy una pronta guarigione. Ora tornerà al suo club, l’SSC Napoli, per iniziare la riabilitazione”.

 

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