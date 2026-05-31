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Juve, in attesa di Vlahovic spunta un nome per l’attacco: affare da 30 milioni

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Si avvicina una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda il reparto offensivo dei bianconeri: le ultime. 

Il futuro di Dusan Vlahovic resta avvolto nel mistero, ma intanto la Juventus continua a monitorare con attenzione il calciomercato a prescindere dalla questione relativa all’attaccante serbo. Luciano Spalletti ha chiesto un centravanti fisico e capace di fare gol con una certa regolarità e in queste ore sarebbe tornato in auge un vecchio obiettivo.

Jean-Philippe Mateta
Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Si tratta di Jean-Philippe Mateta, già accostato a Juve e Milan nel corso della sessione invernale di gennaio: l’affare saltò per problemi fisici, ma il 28enne francese è tornato finalmente in forma e ha deciso la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

Il club di Premier League non si opporrebbe a una cessione di Mateta, ma solo di fronte a un’offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro: cifra assolutamente alla portata della Juve che, dunque, potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni.

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