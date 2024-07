Un ostacolo in meno e condizioni favorevoli per Sancho-Juve | CM.IT

Giuntoli è al lavoro per Sancho, di nuovo in uscita dal Manchester United dopo la breve esperienza in prestito al Borussia Dortmund

La calma di Chiesa non frena la Juventus sul mercato. Oltre a un altro centrocampo, con Koopmeiners che resta il primo e unico obiettivo dopo gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram, Giuntoli vuole regalare a Thiago Motta anche un esterno. Il nome ‘caldo’ rimane quello di Sancho, in uscita dal Manchester United dopo il ritorno dal prestito al Borussia Dortmund.

Nonostante il suo agente preferisse la permanenza in Premier League, come raccolto da Calciomercato.it al momento nessun club inglese ha bussato concretamente alla sua porta. E adesso per i bianconeri potrebbero aprirsi condizioni favorevoli per un prestito secco, o con diritto di riscatto da discutere successivamente.

È chiaro, però, che il Manchester United dovrebbe partecipare al pagamento di una parte importante dell’ingaggio del classe 2000, che è superiore agli 8 milioni netti a stagione. La nuova politica della Juventus non prevede infatti l’inserimento di calciatori con stipendi così alti, il rinnovamento di Giuntoli non è infatti solo sportivo ma anche economico.

Sancho piace molto anche allo stesso Motta, ma il suo arrivo a Torino può verificarsi solo se l’operazione, nel suo complesso, risultasse estremamente vantaggiosa pure per i conti della società, con gli ultimi aggiornamenti strizzano l’occhio proprio ai bianconeri. Senza una vera e proprio concorrenza inglese, la Juve ha la possibilità di andare a trattare coi ‘Red Devils’ avendo il coltello dalla parte del manico.

Juve-Sancho, Thiago Motta il tecnico giusto per rilanciare l’inglese

In questo inizio di carriera Thiago Motta ha dimostrato di saperci fare con calciatori di difficile gestione, come è appunto Sancho il quale a gennaio scorso era tornato a Dortmund in prestito dopo la rottura totale con ten Hag (il quale lo mise fuori rosa accusandolo di scarsa professionbalità in allenamento) e con il club nel frattempo passato nelle mani di Jim Ratcliffe.

Lo United lo acquistò proprio dai gialloneri tre anni fa per circa 85 milioni di euro più bonus, facendogli firmare un contratto fino a giugno 2026. Il londinese non ha mantenuto le attese, come tanti altri suoi illustri compagni in quel di Old Trafford. La Juve può rappresentare per lui la miglior occasione per rilanciarsi ad altissimi livelli, dopo i già buoni segnali – da gennaio a maggio 3 gol e altrettanti assist in 21 partite – lanciati nei mesi scorsi in Germania.