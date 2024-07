Juventus, in salita la pista Sancho: ecco la destinazione preferita | CM.IT

Jadon Sancho, dopo il prestito al Borussia Dortmund, è tornato al Manchester United: è nel mirino della Juventus

Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus, ha già messo a segno le prime operazioni, in entrata e in uscita. Ufficializzato il 30 giugno l’ingaggio di Douglas Luiz dall’Aston Villa per 50 milioni di euro, ieri è stata la volta di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea che hanno fatto il percorso inverso.

Adesso la Juventus si sta concentrando su Khephren Thuram, fratello di Marcus attaccante dell’Inter e della Nazionale francese e figlio di Lilian ex Juve e Parma. Il 23enne roccioso centrocampista è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Nizza e, secondo le ultime indiscrezioni, si appresta a diventare un calciatore bianconero, chiusura attesa nel corso di questa settimana: un affare da circa 24 milioni di euro, bonus compresi. In attesa di conoscere la risposta alla proposta di rinnovo formulata da Adrien Rabiot, il cui contratto è scaduto ieri, col Milan che sta sondando il terreno concretamente, il centrocampo del nuovo allenatore Thiago Motta ha già assunto una nuova forma, calcolando anche il rientrante Nicolò Fagioli dopo la squalifica.

Chi, invece, si appresta a lascia la Continassa è Moise Kean: l’accordo con la Fiorentina, operazione da 18 milioni di euro bonus compresi, non appare in discussione. In attesa dei comunicati ufficiali, le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Nello stesso tempo, Giuntoli e suoi uomini hanno messo nel mirino un calciatore reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Borussia Dortmund: Jadon Sancho. Il 24enne esterno d’attacco è un obiettivo, a maggior ragione se dovesse partire Federico Chiesa, ma non sarà facile strapparlo alla concorrenza.

Aggiornamento #Sancho: il calciatore, tornato al #ManchesterUnited, dopo la fine del prestito al #BVB, è nel mirino della #Juventus. Verranno valutate tutte le proposte che arriveranno, ma, allo stato attuale, la priorità è la #PremierLeague @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 2, 2024

Juventus-Sancho, ecco la destinazione preferita

Tornato al Manchester United, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, dopo il prestito in Germania, Sancho ha stuzzicato sì la Juventus, ma anche altri club. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’entuorage del calciatore sta lavorando alacremente per trovare la migliore sistemazione al proprio assistito. Verranno valutate tutte le proposte che si presenteranno, ma la priorità è quella di restare in Premier League. Una volontà chiara quella espressa dagli agenti di Sancho, senza dimenticare anche la valutazione che i ‘Reds’ fanno del cartellino: 50 milioni di euro. Dunque, una pista in salita per la Juventus. Vi terremo aggiornati.