Giuntoli non si ferma: Kean alla Fiorentina e tesoretto per la Juve | CM.IT

C’è l’accordo per la cessione di Moise Kean: l’attaccante pronto al trasferimento alla Fiorentina

La Juventus si muove anche in uscita, in attesa di ufficializzare l’arrivo di Douglas Luiz che oggi ha sostenuto le visite mediche dal ritiro del Brasile, impegnato negli Stati Uniti per la Coppa America.

Oltre a Barrenechea e Iling-Junior, che faranno il percorso inverso accasandosi all’Aston Villa, anche Moise Kean è pronto a fare le valigie e lasciare Torino. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Juventus e Fiorentina stanno limando gli ultimi dettagli per il trasferimento in maglia viola dell’attaccante nato a Vercelli. La quadra tra le due società è stata trovata per una somma complessiva di 17-18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per Kean è pronto invece un contratto pluriennale poco sotto i 2,5 milioni di euro netti a stagione. Kean si appresta così a lasciare per la seconda volta la Juve, dopo il ritorno alla Continassa nell’estate 2021 dall’Everton.

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Kean con la Fiorentina: decisivo Palladino

La ‘Vecchia Signora’ tre anni fa sborsò circa 38 milioni te prestito e obbligo di riscatto per riaccoglierlo a Torino, con il classe 2000 voluto fortemente in maglia viola da Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina.

L’accelerata decisiva a inizio settimana su input proprio del mister campano, che già aveva provato a corteggiare Kean lo scorso gennaio per portarlo al Monza. L’ex punta di Everton e Paris Saint-Germain aveva un altro anno di contratto con la Juventus e a bilancio pesava per 9,6 milioni di euro. Una plusvalenza importante quindi per Giuntoli e la dirigenza bianconera, considerando inoltre che Kean non rientrava nei progetti del neo allenatore Thiago Motta. Tesoretto prezioso per il Football Director della ‘Vecchia Signora’ per i nuovi obiettivi in entrata, in primis Khephren Thuram, Koopmeiners e Calafiori.

Kean, sondato inoltre da Bologna e Nizza e accostato a inizio mercato anche al Milan (ma i rossoneri non ci hanno mai pensato realmente), fu vicino nel mercato invernale al prestito all’Atletico Madrid, trasferimento sfumato praticamente sul traguardo finale a causa del mancato via libera dei ‘Colchoneros’ dopo le visite mediche a Madrid. Kean, definita l’operazione tra Fiorentina e Juve, è pronto così a ripartire da Firenze in cerca di riscatto dopo una stagione deludente in bianconero (0 reti tra campionato e Coppa Italia) e la mancata convocazione in Nazionale per gli Europei