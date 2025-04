Thuram via dall’Inter, ci sono già prezzo e sostituto: è tutto pronto

L’attaccante francese potrebbe anche essere ceduto in estate: ecco la cifra che farebbe dire sì ai nerazzurri

Per l’Inter c’è da fare i conti con un finale di stagione incandescente. La squadra di Inzaghi è in corsa su tutti i fronti e a giugno dovrà affrontare anche il Mondiale per club.

Serve lo sprint giusto per rendere memorabile questa annata e dare un senso alla grande fatica che la squadra sta facendo per non mollare nessun obiettivo. Soltanto dopo sarà il momento delle riflessioni sul futuro, riflessioni che partiranno da Inzaghi e riguarderanno anche alcuni big della rosa. Se n’è parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it con Giorgio Musso che ha fatto il punto sulla questione riguardante il futuro dell’allenatore nerazzurro, ma anche sulla possibile cessione di Marcus Thuram.

Si parte però da Inzaghi che – dice Musso – “riscuote tanto successo all’estero. Non solo dalla Premier League, da dove sono arrivati sondaggi concreti, ma anche dall’Arabia Saudita. La ferma volontà sia del tecnico che dell’Inter è proseguire insieme il matrimonio, anche oltre il 2026 che è la data dell’ultimo rinnovo. Il tecnico ha chiesto delle garanzie per rinforzare la squadra, ma sia viaggia verso un nuovo matrimonio dalle parti. Le trattative partiranno dopo il Mondiale per club, anche se la società potrebbe accelerare con il rinnovo in caso di vittoria di campionato o Champions”.

Inter, Thuram via: ecco le condizioni

Sirene estere per Inzaghi che potrebbe però rimanere, ma occhio anche a quel che succede sul fronte calciatori.

Qui l’Inter continua a seguire la pista che porta a Jonathan David e questo potrebbe aprire scenari di addio per Thuram: “Non aver abbandonato la pista David – afferma Musso – significa che qualcosa in attacco può muoversi. Escludiamo Lautaro Martinez, che meno di un anno fa ha firmato il rinnovo – tutti gli indizi portano a Thuram, per il quale comunque si sta lavorando al rinnovo”.

Questo però potrebbe non bastare: “Se dovesse arrivare l’offerta da 75-80 milioni, anche senza i soldi della clausola, e lo stesso Thuram dovrebbe poi essere d’accordo, allora potrebbe andare via”.