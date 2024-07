L’offerta della Juve per Rabiot resta valida: Milan e Premier in agguato | CM.IT

Rabiot è ufficialmente senza squadra, ma la Juventus non lo ha ancora scaricato e il Milan resta in agguato: le ultime di Calciomercato.it

Nel favoloso mondo di Adrien gli unici colori presenti sono quelli della bandiera francese, che ora è ufficialmente la sua unica squadra. Questa sera il centrocampista scenderà in campo da free agent, dopo che il suo contratto con la Juventus è scaduto alla mezzanotte di ieri.

Per comprendere la situazione di Rabiot, però, bisogna partire proprio dalla Vecchia Signora. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’offerta di rinnovo con 7 milioni di euro per due stagioni più l’opzione per la terza resta ancora valida nonostante il suo contratto sia scaduto. La Juventus pensa che ci sia ancora la possibilità di andare avanti insieme, soprattutto perché Thiago Motta ha espresso il proprio gradimento nei confronti del francese e delle sue caratteristiche. Il futuro di Rabiot verrà deciso al termine del suo impegno ad Euro2024, solo allora il giocatore darà una risposta definitiva a Cristiano Giuntoli e, in caso di addio, deciderà in quale club proseguire la propria carriera. Dall’estero sono diverse le piazze importanti che guardano al Cavallo Pazzo per rinforzare la propria mediana con un parametro zero di lusso. In Italia, invece, la situazione che merita di essere approfondita è quella del Milan.

La Juve aspetta ancora Rabiot, ma il Milan è in pressione | CM.IT

Il Milan c’è. Il club rossonero è consapevole del fatto che la Juventus non abbia ancora mollato Adrien Rabiot e che i club di Premier League – Liverpool su tutti – possono far saltare il banco, ma c’è la voglia di fare un tentativo concreto.

Geoffrey Moncada, d’altronde, stravede per il francese e Zlatan Ibrahimovic, che lo conosce dai tempi del Psg, ha approvato l’operazione: il centrocampista 29enne porterebbe quell’esperienza internazionale che al Diavolo serve tanto dopo l’addio di Simon Kjaer e Olivier Giroud. La dirigenza rossonera ha avuto diversi contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione: con il supporto del Decreto Crescita, il Milan è così pronto a garantire al calciatore un triennale da 7 milioni di euro. La pista che porta a Rabiot è dunque da seguire attentamente, il Diavolo è intenzionato a provarci seriamente.