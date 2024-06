Lukaku-Chiesa al Napoli: “Conte decisivo” | ESCLUSIVO

Antonio Conte e il mercato del Napoli, ecco quali sono gli scenari per Federico Chiesa e Romelu Lukaku: annuncio in diretta

A Napoli è esplosa del tutto la Antonio Conte-mania. Come prevedibile, la presentazione pubblica del nuovo allenatore ha suscitato grande entusiasmo nella piazza. Ancor di più, è accaduto con le sue dichiarazioni, non mirabolanti ma permeate di concretezza e determinazione, l’ideale per rilanciare un ambiente depresso dopo una stagione davvero fallimentare.

La curiosità principale adesso verte sugli uomini che Conte avrà effettivamente a disposizione e sul modo in cui deciderà di schierarli in campo, per andare a caccia di un ruolo da protagonista in campionato. Molto passerà, inutile nasconderlo, dal mercato. In questo senso, Conte ha già chiarito che ci sono giocatori come Di Lorenzo e Kvaratskhelia su cui vuole contare e che le idee sono chiare su dove intervenire in entrata. Tra gli scenari possibili, anche quelli di acquisti importanti alla Romelu Lukaku, ma non solo. Federico Chiesa è stato maggiormente accostato alla Roma in queste settimane, ma la pista azzurra potrebbe non essere da escludere.

Lukaku al Napoli: ecco come

Sul tema, ha preso la parola l’agente FIFA Antonio Ottaiano, intervenuto ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato’ su Tv Play, delineando possibili scenari interessanti per i partenopei.

“Se devo essere di parte, pur essendo un addetto ai lavori, non mi dispiacerebbe Chiesa al Napoli – ha spiegato – Un tridente con Chiesa, Lukaku e Kvaratkshelia? Potrei essere un po’ scettico solamente su Lukaku, in questo momento comunque il Napoli pende dalle labbra di Conte e farà tutto ciò che gli chiede. Se Conte dovesse insistere sul fatto che Lukaku sia l’opzione migliore per l’attacco del Napoli, parliamo comunque di tanta roba. Credo che comunque per quanto il Napoli voglia assecondare le richieste di Conte, l’acquisto a titolo definitivo con un triennale o un quadriennale resterebbe in ogni caso fuori parametri per il club. L’operazione sarebbe plausibile solamente in prestito. Non so cosa Conte e De Laurentiis si siano detti o non detti sulle mosse di mercato da fare o da non fare, ma se penso ai parametri e alla filosofia di De Laurentiis e del Napoli un acquisto a lunga scadenza di Lukaku non ce lo vedrei. Le frasi di Conte? E’ sempre uno molto concreto. Quindi sulla base di ciò che ha detto possiamo essere sicuri che il Napoli andrà ad operare in quel senso. Quanto ai giocatori scontenti, credo che alla fine per tutti loro ci sarà la voglia di scendere in campo, di giocare e di farlo bene, se si troveranno in un contesto propositivo. Alla fine, Conte porterà l’entusiasmo che ci vuole”.