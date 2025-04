Calciomercato: Berardi in una big, l’annuncio cambia tutto

La promozione con il Sassuolo ha riportato l’esterno sotto la luce dei riflettori. E nelle ultime ore ci sono delle novità molto importanti

Domenico Berardi è uno degli artefici della promozione del Sassuolo. Nonostante le voci che lo volevano lontano dai neroverdi già durante il calciomercato invernale, l’esterno ha deciso di sposare il progetto del club e chiudere la stagione con il ritorno nella massima serie dopo solo un anno di purgatorio. Ma ora in molti si chiedono se resterà ancora con la squadra che in questi anni gli ha dato tante soddisfazioni oppure si farà il salto di qualità.

Secondo le informazioni a disposizione, sono molte le big che hanno sondato il terreno per Berardi nelle scorse settimane. Si è parlato tanto di Roma e Milan, ma anche la Juventus ci avrebbe fatto un pensierino. Il tema è sicuramente al centro del dibattito anche in casa Sassuolo. Al momento i neroverdi hanno intenzione di godersi la promozione. E poi nelle prossime settimane ci si siederà ad un tavolo per discutere del futuro del giocatore.

Berardi in una big, c’è l’annuncio

Domenico Berardi potrebbe fare il salto di qualità nel prossimo calciomercato. Le big da tempo lo hanno messo nel mirino, ma molto dipenderà dalla sua volontà. Già in passato l’esterno ha rifiutato l’approdo in una grande squadra per continuare il suo percorso con il Sassuolo e non è da escludere che possa essere così anche oggi. Siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo la strada è ancora lunga e può davvero succedere di tutto.

Intanto, il ds del Sassuolo, Francesco Palmieri, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha confermato che da parte del Sassuolo c’è l’intenzione di proseguire insieme con Berardi. Nonostante le diverse voci di calciomercato, il l’idea è quella di andare avanti rispettando il contratto. Naturalmente i neroverdi aspettano anche le decisioni del diretto interessato.

Molto dipenderà da Berardi e dalle sue scelte. Per adesso la strada sembra essere quella di una conferma dell’esterno neroverde. Ma non è da escludere che in caso di una proposta importante, la situazione potrebbe cambiare. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte delle parti coinvolte in questa vicenda.

Calciomercato: il punto su Berardi

Milan, Roma e magari anche la Juventus sono pronte a sondare ancora una volta il terreno per Berardi nel prossimo calciomercato, ma molto dipenderà dalla sua volontà.

Berardi, infatti, potrebbe decidere di sposare ancora una volta il progetto Sassuolo e rimandare il tutto magari al 2026. Ma su questo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.