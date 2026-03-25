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La Fiorentina piomba su Falcone del Lecce, nuova idea per la porta | CM

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I pensieri della Fiorentina sono tutti rivolti sul finale di stagione con i viola che devono centrare la salvezza e stanno coltivando il sogno di arrivare in fondo in Conference League.

Wladimiro Falcone
Falcone nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

La dirigenza è però al lavoro per cercare dei rinforzi in vista della prossima stagione per cercare di non vivere un’altra annata complicata come quella in corso.

Uno dei nomi che piacciono alla dirigenza viola, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che, a fine stagione, potrebbe salutare la squadra salentina per tentare il saldo di qualità. Con un contratto fino al giugno del 2028 con i pugliesi, il cartellino di Falcone viene valutato circa 5 milioni di euro, una somma che potrebbe scendere in caso di retrocessione dei giallorossi.

Sull’estremo difensore del Lecce ci sarebbe anche l’interesse da parte del Bologna che potrebbe decidere di affidare i propri pali a Falcone andando a salutare sia Skorupski (troppo spesso fuori per infortunio) e Ravaglia (non ha sempre convinto quando chiamato in causa).

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7 / 7

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