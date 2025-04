Champions League, la Uefa modifica i sorteggi: cosa cambia per le italiane

La competizione europea più prestigiosa è pronta a cambiare: ecco cosa può succedere dai quarti di finale in poi. Il punto della situazione

I presupposti di vivere una grande Champions League c’erano davvero tutti, ma Milan, Atalanta e Juventus non sono riuscite ad accedere agli ottavi di finale, nonostante degli abbinamenti ai playoff davvero favorevoli.

Così i rossoneri sono usciti per mano del Feyenoord, i nerazzurri contro il Club Brugge e i bianconeri con il Psv Eindhoven. Avversari abbordabili, che facevano sognare in grande e invece, alla fine, solamente l’Inter ha giocato e poi vinto gli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi, che scenderà in campo fra qualche ora per il ritorno dei Quarti contro il Bayern Monaco, ha tutte le carte in regola per accedere in finale e magari alzare il trofeo.

A Milano ci hanno creduto fin da subito al momento dei sorteggi, che hanno abbinato i nerazzurri prima al Feyenoord, poi al Bayern Monaco e adesso eventualmente al Barcellona. Ma quel tipo di sorteggio, che ha disegnato il tabellone che stiamo ammirando con i rispettivi abbinamenti casa/fuori casa, potrebbe non esserci più.

Champions League, i sorteggi non convincono: ecco cosa succede

La UEFA, infatti, starebbe prendendo in considerazione di modificare il regolamento, dopo le critiche nate per via del fatto che l’Arsenal giocherà il ritorno in casa contro il Real Madrid nonostante un piazzamento migliore durante la prima fase.

Come è noto, le regole attuali prevedono che le prime otto classificate abbiano la certezza di giocare il ritorno in casa solo negli Ottavi. Dai Quarti in poi è il sorteggio a stabilire l’ordine dei match. Una regola quest’ultima, che secondo il Daily Mail, sarà materia di discussione dai vertici Uefa, che potrebbero dunque modificarla a partire dalla prossima stagione. Si era parlato anche di cancellare i tempi supplementari e di andare direttamente ai calci di rigore, ma dal comitato UEFA, che ha discusso della proposta non è arrivato il via libera.