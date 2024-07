Juve, Rugani in uscita: la verità sull’incontro col Bologna | CM.IT

Uno dei giocatori in uscita dalla Juventus è Daniele Rugani, oggi l’incontro tra l’agente e il Bologna: ecco come è andato

Da diverse settimane vi raccontiamo sulle pagine di Calciomercato.it quella che è la situazione di Daniele Rugani: nonostante il rinnovo arrivato solamente un mese e mezzo fa, al giocatore è stato chiesto di trovarsi una nuova squadra in vista della prossima stagione.

Nella giornata di oggi, l’agente del difensore – Davide Torchia – ha incontrato il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori a Casteldebole: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il meeting è stato un incontro interlocutorio in cui il club emiliano si è informato della situazione di Rugani e ha mostrato il proprio interesse. Tuttavia, al momento il mercato del Bologna è bloccato da altre necessità: in particolare, quella che riguarda la cessione di Riccardo Calafiori. Riguardo al futuro di Rugani, invece, il Bologna non è l’unico club interessato.

Incontro col Bologna per Rugani: sul difensore c’è anche l’Arabia Saudita

Dopo avervi raccontato nel dettaglio quella che è la situazione tra Rugani e il Bologna, diamo anche una panoramica generale sul difensore della Juventus: in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro, Daniele si sta allenando con il massimo impegno a Torino agli ordini di Thiago Motta.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, su di lui c’è viva anche l’attenzione dell’Atalanta e di altri club esteri. Inoltre, possiamo aggiungere che l’ipotesi Arabia Saudita non è ancora da escludere e depennare al momento, ma va guardata con attenzione. Nel mercato arabo ora è il momento di mettere a fuoco il budget a disposizione delle squadre e di stilare le strategie di azione per rinforzare le varie rose, sempre tenendo conto delle limitazioni sugli stranieri e sui tanti giocatori già presenti in rosa. Il profilo di Rugani, anche per le tante vittorie ottenuto in bianconero e per la sua capacità di dimostrarsi autorevole quando chiamato in causa, piace molto in quei lidi e per questo bisogna monitorare questa pista.