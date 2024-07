L’agente di Soulé segnalato a Torino: summit in vista con la Juventus | CM.IT

Matias Soulé è al centro di diverse voci di mercato, accostato a club inglesi e alla Roma: ecco le ultime

La Juventus, dopo gli annunci ufficiali di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, è adesso in attesa di affari in uscita per poter finanziare i nuovi colpi in entrata. È noto a tutti come l’obiettivo numero uno per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta sia Teun Koopmeiners.

Come certificato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, tra il club bianconero e l’entourage dell’olandese l’accordo è totale, mentre l’Atalanta continua a non scendere dalla richiesta di 60 milioni di euro per il cartellino del polivalente centrocampista. A prescindere dal fatto che la Juve non voglia arrivare a questa cifra, l’uomo mercato Giuntoli ha necessità di incassare per poter operare. E, oltre al nome del chiacchieratissimo Federico Chiesa, che appare fuori dal progetto di Motta, l’altro calciatore che è al centro di diverse voci di mercato è Matias Soulé.

L’argentino è reduce da un’ottima stagione, almeno a livello personale vista la retrocessione del Frosinone, la prima da titolare in Serie A e gli interessamenti non mancano. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei club della Premier League, Leicester e West Ham, ma soprattutto della Roma e di Daniele De Rossi, che vorrebbe avere Soulé in rosa a tutti i costi, una stima ricambiata dal prodotto del vivaio del Velez Sarsfield. La richiesta della Juventus per il cartellino del 21enne mancino si aggira sui 35 milioni di euro, nessuna delle società interessate ha intenzione di arrivare a quella cifra.

Soulé, l’agente è a Torino: incontro in vista con Giuntoli

A tutta questa situazione, si aggiunge un altro particolare: le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it confermano la presenza dell’agente di Soulé, Martin Guastadisegno, a Torino. Incontro in vista con Cristiano Giuntoli per discutere del futuro del calciatore, alla luce degli ultimi accadimenti, ma non solo, visto che il procuratore argentino gestisce anche il difensore Facundo Gonzalez, reduce dall’annata alla Sampdoria di Andrea Pirlo in Serie B e attenzionato da diversi club, in Italia e all’estero. In ogni caso, un primo summit sarà necessario per tracciare la linea, con Soulé che, nel frattempo, suda e lavora agli ordini di Thiago Motta nel ritiro della Continassa.