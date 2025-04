Due minuti di paura, poi arriva Kean: Fiorentina in semifinale

La squadra di Palladini vola in semifinale di Conference League grazie alla rete dell’ex attaccante della Juventus

Due minuti di paura, quelli che intercorrono tra il gol di Nemanic e quello di Kean: tocca all’attaccante ex Juventus togliere le castagne dal fuoco alla Fiorentina e spedire la squadra viola in semifinale di Conference League.

Dopo il 2-1 dell’andata, i viola hanno la possibilità di amministrare il match e nel primo tempo lo fanno con bravura, andando a creare anche pericoli nell’area di rigore avversaria. Gli ospiti, ad ogni modo, ci provano e al 24′ è Seslar ad impegnare De Gea che risponde presente. Il rischio dà maggior forza alla Fiorentina che al 37′ trova la rete del vantaggio con Mandragora che servito da Pongracic batte verso la porta e fa 1-0.

Gli sloveni reagiscono al 40′ con Delaurier-Chaubet ma De Gea risponde ancora presente: all’intervallo si va con la Fiorentina avanti 1-0 e di due gol nel computo complessivo. La ripresa parte con lo stesso copione: la viola mantiene possesso palla e sembra riuscire ad addormentare il match. Al 54′ però fiammata del Celje che con un’azione corale manda in gol Matko.

Conference League, Fiorentina-Celje 2-2: i marcatori

La rete galvanizza gli ospiti che al 65′ con Nemanic trovano il gol che significherebbe supplementari. Una doccia gelata per il ‘Franchi’, ma la Fiorentina ha il merito di reagire subito: è Kean a partire sul filo del fuorigioco, liberarsi di un avversario e battere a rete per il 2-2 che significa qualificazione. Lungo controllo al Var prima del sì che fa esplodere lo stadio.

La Fiorentina ora controlla il match e va in gol altre due volte: prima Ranieri, poi ancora Kean, ma in entrambi i casi la gioia è strozzata in gola per la segnalazione del fuorigioco. La qualificazione resta in bilico così fino alla fine, ma il risultato non cambia: 2-2 e viola in semifinale di Conference.

FIORENTINA-CELJE 2-2 (tot. 4-3): 37′ Mandragora (F), 54′ Matko (C), 65′ Nemanic (C), 67′ Kean (F)