“Trattative avviate”: la Juventus rompe gli indugi, comunicato UFFICIALE

È arrivato la nota ufficiale della società bianconera sulle indiscrezioni emerse nelle ultime ore: ecco cosa dice

La Juventus rompe gli indugi e fa chiarezza sulle indiscrezioni che sono tornate prepotentemente a galla nelle ultime ore.

La società bianconera, impegnata sul campo nella corsa alla Champions, ha diramato un comunicato stampa per chiarire quel che sta succedendo a livello di sponsor di maglia. Come noto, i calciatori della Juventus da inizio stagione stanno giocando con la divisa bianconera senza alcuno sponsor. Sul davanti della maglia compare il logo di Save The Children, mentre si rincorrono le voci su possibili nuovi accordi.

Ora la società ha confermato le trattative in corso, smentendo però accordi già siglati. “Con riferimento ai rumor riportati da parte di alcune testate giornalistiche italiane e internazionali – si legge nella nota – in relazione a trattative per la negoziazione di accordi di sponsorizzazione della maglia da gara, Juventus Football Club S.p.A. conferma che sono state avviate alcune trattative con partner di primario standing per importi sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027, che si ritiene possano creare valore nel lungo termine per la Società, gli Azionisti e i partner”.

Trattative, ma nessun accordo come specifica la società subito dopo: “Allo stato attuale – si legge ancora – , non è stata formalizzata alcuna intesa e, dunque, non è possibile formulare alcuna previsione in merito alla conclusione di accordi di front jersey sponsor che saranno sottoposti ai competenti organi societari”.

Juventus, novità sullo sponsor di maglia: il comunicato

Nessun accordo dunque e niente di già definito, ma trattative in corso per andare a coprire una falla importante a livello economico per la società.

Intanto, Tudor continua a lavorare in vista del prossimo match contro il Parma, sfida nella quale il tecnico croato dovrà fare quasi sicuramente a meno dell’infortunato Yildiz. Obiettivo bianconero è vincere per provare a blindare il quarto posto, obiettivo fondamentale dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Attualmente la Juve è quarta con due punti di vantaggio sul Bologna e tre sulla Lazio, con cui i bianconeri dovranno giocare di seguito ad inizio maggio.